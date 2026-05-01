THY Avrupa’nın altını üstüne getirdi! Liderliğini güçlendirdi, sefer sayısında zirvede

Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya en fazla sefer yapan hava yolu şirketi oldu.

KAPASİTE VE YOLCU SAYISINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştığı raporda, küresel jeopolitik gerilimler, uçak üretimindeki darboğazlar ve motor problemlerine rağmen büyümenin sürdüğü vurgulandı. Buna göre THY, 2026'nın ilk çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 9 artırırken, taşınan yolcu sayısı da yüzde 13 yükselerek 21,3 milyona ulaştı.

AVRUPA'DA LİDERLİK EUROCONTROL VERİLERİYLE TEYİT EDİLDİ

Raporda yer alan resmi açıklamada, "Yılın ilk üç ayında ortaklığımızın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 13 artarak 21,3 milyona ulaşmıştır. Bununla birlikte Eurocontrol verilerine göre Türk Hava Yolları, 2026 yılının birinci çeyreğinde network taşıyıcılar arasında Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu olmuştur" ifadelerine yer verildi.

KARGODA KÜRESEL GÜÇ: TURKİSH CARGO

THY'nin kargo operasyonları da dikkat çekici bir performans ortaya koydu. İstanbul Havalimanı'nda bulunan SMARTIST kargo terminalinin katkısıyla Turkish Cargo markasının küresel konumu daha da güçlendi.

Raporda, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine atıf yapılarak, "Ortaklığımız, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 6,9 pazar payı ile dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı olmuştur" denildi.

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜME

Havacılık sektöründe üretim ve tedarik kaynaklı sorunların sürdüğü bir dönemde THY'nin hem yolcu hem de kargo tarafında büyümesini sürdürmesi, şirketin operasyonel gücünü ve geniş uçuş ağının sağladığı avantajı bir kez daha ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör