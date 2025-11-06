THY Boeing 787 uçak motorunun bakımı için GE Aerospace ile anlaştı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türk Hava Yolları (THY) Boeing'den 2029-2035 yılları arasında alacağı 75 uçağın motor bakım hizmeti için GE Aerospace ile anlaştı.

Türk Hava Yolları (THY) uçak üreticisi Boeing firmasından sipariş edilen ve 2029-2035 yılları arasında teslim alınacak toplam 75 adet uçağın kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için GE Aerospace firması ile anlaşıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde; "26.09.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız da belirtildiği üzere; Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır" denildi.

