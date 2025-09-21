THY: Boeing’de nihai bir karar verilmedi

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi" dedi. Öte yandan THY, Endonezya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Garuda Indonesia ve bu grup bünyesindeki hava yolu şirketi Citilink ile uçakların iniş takımı bakım hizmetlerine ilişkin iki anlaşma imzaladı. THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Garuda Indonesia ile gerçekleştirilen anlaşma Airbus A330 ve Boeing 777, Citilink ile imzalanan anlaşma ise A320ceo ve A320neo uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini kapsıyor.