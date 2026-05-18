Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY, Dubai uçuşlarına 8 Haziran’da yeniden başlıyor
Giriş Tarihi: 18.05.2026 13:18 Son Güncelleme: 18.05.2026 13:19

THY, Dubai uçuşlarına 8 Haziran’da yeniden başlıyor

Dubai uçuşlarını bir süre durduran Türk Hava Yolları (THY) 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

DHA
THY, Dubai uçuşlarına 8 Haziran’da yeniden başlıyor
  • ABONE OL

ABD ve İran arasındaki gerilim ve birçok ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Dubai uçuşlarını bir süre durduran Türk Hava Yolları (THY) 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

28 Şubat'ta başlayan ABD ve İran arasındaki savaş ve Ortadoğu'da yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle ülkeler hava sahasını kapatmıştı. Hava sahasının kapalı olmasından dolayı THY, başta Dubai dahil Ortadoğu'da birçok noktaya seferlerini durdurma kararı almıştı. ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin düşmesi ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle Ortadoğu'da uçuşlar yeniden başladı. THY'den alınan bilgiye göre havayolu şirketi İstanbul-Dubai uçuşlarına 8 Haziran itibariyle yeniden başlıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #İSTANBUL #DUBAİ #ORTADOĞU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
THY, Dubai uçuşlarına 8 Haziran’da yeniden başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA