THY, Dublin’den 4 ödülle döndü

MUTLULUK DUYUYORUZ

Düzenlenen törende ödülleri alan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, herkes için zorlu geçen bir dönemde uçak finansmanı alanında THY'nin özellikle son yıllarda çizdiği yükselen grafiği bu ödüllerle taçlandırmış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek "Birçok kez ödüle layık görülen bu performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı sürdürürken, Türk Hava Yolları'nın yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.