THY, Dublin’den 4 ödülle döndü

THY, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Airfinance Journal ve Airline Economics Aviation 100 ödül törenlerinde Avrupa'da Yılın Finansmanı, Yılın Yapılandırılmış Finansmanı, Yılın Global Anlaşması ve Avrupa'da Yılın Anlaşması ödüllerinin sahibi oldu.
MUTLULUK DUYUYORUZ
Düzenlenen törende ödülleri alan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, herkes için zorlu geçen bir dönemde uçak finansmanı alanında THY'nin özellikle son yıllarda çizdiği yükselen grafiği bu ödüllerle taçlandırmış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek "Birçok kez ödüle layık görülen bu performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı sürdürürken, Türk Hava Yolları'nın yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
SON 10 YILDA 28 ÖDÜL
THY, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş finansman modelleri ile 'Global Transport Finance', 'Airline Economics', 'Airfinance Journal' ve 'Bonds, Loans & Sukuk Turkey' gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görülmüştü.
THY , son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 15 milyar dolar tutarındaki finansman işlemleriyle toplam 28 adet uluslararası finansman ödülü kazanarak bu alanda da başarısını zirveye taşımış oldu.