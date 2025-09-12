THY en iyilere adını yazdırdı

Milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) beşinci kez APEX (Hava Yolu Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından "World Class" ödülüne layık görüldü. Üstün hizmet ve yolcu deneyimi mükemmelliğini temsil eden ödülü alan sayılı hava yollarından biri olan THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Bu ödül, yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin, güvenlik anlayışımızın, sürdürülebilirlik vizyonumuzun ve küresel misafirperverlik anlayışımızın uluslararası alanda takdir edilmesidir" dedi. Los Angeles'ta düzenlenen törende, THY, üst üste ikinci defa "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüyle küresel marka, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konusunda üstün standartlara olan bağlılığını da kanıtladı. Bayrak taşıyıcı, bu sene kategorilere yeni eklenen "Yiyecek-İçecek Hizmetleri Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüne de layık görüldü.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ödülün yolculara sunulan hizmet kalitesinin, güvenlik anlayışının, sürdürülebilirlik vizyonunun uluslararası alanda takdir edilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Uçuş deneyimini sürekli geliştirmeyi ve her adımda mükemmeli hedeflemeyi ilke edinmiş bir marka olarak bu başarıyı tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Misafirlerimize dünya standartlarının ötesinde bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KÜRESEL REFERANS OLDU

APEX Group CEO'su Joe Leader de THY'nin, 2026'da üst üste 5'inci kez APEX World Class hava yolu unvanını elde ederken , aynı yıl içinde iki APEX World Class hizmet ödülünü kazanan ilk hava yolu olarak tarihe geçtiğini belirtti. Laader, "Türk Hava Yolları, geleneksel misafirperverliği, yolcuların dünya standartlarında seyahatten bekleyebileceklerini yeniden tanımlayan yeniliklerle birleştirerek yeni bir küresel referans noktası olmaya devam ediyor" dedi.

AJET'E DE ÖDÜL GELDİ

DÜNYANIN dört bir yanından yolcuların yaklaşık 1 milyon uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde AJet de "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne layık görüldü. AJet, yaklaşık 600 hava yolu arasından öne çıkarak kendi kategorisinde ödül kazanan tek Türk markası oldu. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ödüle layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "APEX tarafından ikinci kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle misafirlerimize sunduğumuz uçuş deneyimi, konfor ve hizmet kalitesi, uluslararası alanda bir kez daha tescillendi. Mevcut SAFA puanımız 0.30 olup, bu puanı daha da aşağı çekmekte kararlıyız. Uçuş emniyetimizden ödün vermeden, hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.