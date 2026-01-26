THY ile Air Montenegro arasında kod paylaşım anlaşması

İki havayolu şirketi arasında yapılan anlaşma Türkiye ve Karadağ arasındaki hava ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. İmzalanan anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları, Air Montenegro tarafından İstanbul–Tivat ve İstanbul–Podgoritsa hatlarında gerçekleştirilen seferlere uçuş kodunu ekleyerek, misafirlerine küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul üzerinden daha geniş ve esnek seyahat alternatifleri sunacak.

Air Montenegro ise Türk Hava Yolları'nın iki ülke arasındaki seferlerinin yanı sıra, İstanbul çıkışlı Bakü ve Dubai uçuşlarına kendi uçuş kodunu ekleyerek konuklarına daha fazla destinasyona erişim ve küresel bağlantı imkanı sağlayacak.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iş birliğiyle ilgili olarak "İstanbul, küresel havacılığın en önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Avrupa ile Asya'yı birleştiren stratejik bir köprü konumunda. Bu iş birliği, Türkiye ile Karadağ arasındaki hava trafiğine yeni bir ivme kazandırırken, turizm ve ticaret açısından da önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

YOLCULARA DAHA FAZLA DESTİNASYON İMKANI

Air Montenegro CEO'su Vukadin Stojanovic ise "Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu kod paylaşımı iş birliği, Karadağ'ın uluslararası erişiminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımı temsil etmektedir. Bölgesel uçuş ağımızı Türk Hava Yolları'nın küresel erişimiyle birleştirerek yolcularımıza daha fazla destinasyon, daha yüksek esneklik ve daha nitelikli bir seyahat deneyimi sunarken, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.