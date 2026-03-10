THY Şubat’ta 6,5 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), şubat ayına ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Açıklanan verilere göre şirketin yolcu trafiğinde ve uçak doluluk oranlarında artış yaşandı.

Şubat ayında taşınan toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak 6,5 milyon olarak gerçekleşti. Böylece şirket, yılın ikinci ayında da yolcu sayısındaki büyümesini sürdürdü.

Aynı dönemde uçakların doluluk oranında da yükseliş görüldü. Yolcu doluluk oranı 0,8 puan artarak yüzde 82,7 seviyesine çıktı.

İLK İKİ AYDA 14,1 MİLYON YOLCU

2026 yılının ocak-şubat dönemini kapsayan verilere bakıldığında ise yolcu sayısındaki artışın devam ettiği görülüyor. Bu iki aylık süreçte taşınan toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 14,1 milyona ulaştı.

Yılın ilk iki ayında kaydedilen ortalama doluluk oranı da yükseliş gösterdi. Söz konusu dönemde doluluk oranı 1,2 puan artarak yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

Açıklanan trafik verileri, THY'nin yılın ilk bölümünde yolcu talebindeki artışı hem kapasite hem de doluluk oranlarıyla desteklediğini ortaya koydu