THY Tiran seferlerini yeniden başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a yönelik seferlerini yeniden başlattı. THY'den edinilen bilgilere göre, İstanbul–Tiran hattında karşılıklı uçuşlar haftada 7 frekans olarak icra edilecek. Yeniden başlayan seferlerle İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. İstanbul Havalimanı çıkışlı gerçekleştirilecek uçuşların, Tiran'ı Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağına entegre ederek yolculara Türkiye üzerinden dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkânı sunacağı bildirildi.