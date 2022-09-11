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Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:15 Son Güncelleme: 11.9.2022 11:17

THY "Tourİstanbul" projesi ile transit yolcularına Boğaz turu düzenledi

AA
THY Tourİstanbul projesi ile transit yolcularına Boğaz turu düzenledi

Türk Hava Yolları'nın (THY), pandemi sonrası yeniden başlattığı "Tourİstanbul" projesi kapsamında düzenlediği Boğaz gezisinde yolcular, İstanbul'un doğal güzelliklerini tanıdı.

İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanan yolcular, THY'nin uluslararası transit yolcularına yönelik ücretsiz şehir turuyla keyifli bir İstanbul deneyimi yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, 6-24 saat arası bağlantı süresi olan yolcular, ücretsiz şehir turlarıyla iki uçuş arasında, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı'ndan "Tourİstanbul" otobüsü ile alınan yolcular, rehber eşliğinde düzenlenen İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.

2 SAATLİK YOLCULUK

En son 2019'da yapılan ve salgın nedeniyle ara verilen turlar yeniden başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan alınan THY yolcuları, Eminönü'ne getirildi. Buradan tekne ile 2 saat süren tura katılan yolcular, İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini tur rehberinin tanıtımı eşliğinde görme fırsatını yakaladı.

Capetown'dan gelip Sicilya'ya giden THY yolcusu Gianluca Pizzone, geziye katılıp İstanbul'un güzelliklerini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"TEKRAR GELECEĞİM"

Pizzone, "Şanslıyım ki bu Boğaz turuna katıldım. İstanbul'un tarihi eserlerini, güzelliklerini gördüm. Buraları daha detaylı gezip, görmek için mutlaka tekrar Türkiye'ye geleceğim" dedi.

Geziye katılan yolcular İstanbul'un güzelliklerini resmetmek için bol bol fotoğraf çekerken, THY tarafından yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Tekne gezisinin ardından yolcular, uçuşları için otobüslerle tekrar İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

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THY "Tourİstanbul" projesi ile transit yolcularına Boğaz turu düzenledi
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