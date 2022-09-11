THY "Tourİstanbul" projesi ile transit yolcularına Boğaz turu düzenledi

2 SAATLİK YOLCULUK

En son 2019'da yapılan ve salgın nedeniyle ara verilen turlar yeniden başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan alınan THY yolcuları, Eminönü'ne getirildi. Buradan tekne ile 2 saat süren tura katılan yolcular, İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini tur rehberinin tanıtımı eşliğinde görme fırsatını yakaladı.

Capetown'dan gelip Sicilya'ya giden THY yolcusu Gianluca Pizzone, geziye katılıp İstanbul'un güzelliklerini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.