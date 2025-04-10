THY ve Galataport fuarda güçlerini birleştirdi

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) ile dünyanın ilk ve tek yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul, "Miami Seatrade Cruise Global Fuarı"na birlikte katıldı. Kruvaziyer turizminin en prestijli etkinlikleri arasında yer alan "Miami Seatrade Cruise Global Fuarı"na katılan iki güçlü marka, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesini desteklemek üzere ortak stantta yer aldı. THY ve Galataport İstanbul'un standında, İstanbul'un sunduğu eşsiz deneyimlerin yanı sıra yeni uçuş noktaları ve kruvaziyer turizmine yönelik yatırımlar ziyaretçilere tanıtıldı. THY ve Galataport İstanbul arasındaki bu işbirliği, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine katkı sunmayı, daha fazla gemi şirketinin İstanbul'u rotalarına dahil etmesini ve ülkeye gelen yolcu sayısının artmasını amaçlıyor.