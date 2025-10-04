THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Boeing’le 2,5 yıldır görüşüyoruz

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Bolat, Türk Hava Yolları'nın Boeing ve Airbus ile yaptığı anlaşmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bolat'ın açıklamalarında satır başları ise şöyle:

"Türkiye'deki en büyük ikinci holdingiz. 100 bine yakın çalışanımız var. 2033 yılında uçak sayımız 813 uçağa çıkacak, hedefimiz bu diyen" Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Boeing anlaşması ile ilgili şunları söyledi;

"Şuan verdiğiniz siparişlerde 2033 yılında takvim veriyorlar. Üreticilerle pazarlığa başladık. Bizim geçmişten de üreticilerle yaptığımız çalışmalar olduğu için fiyatların nereye geldiği görüyoruz. 2023 yılının son aylarında Airbus 355 adet uçak siparişi verdik.

O zaman Fransa ile aramız çok iyi değildi ama biz siparişi verdik. Dışişlerine danıştık sizin menfaatiniz hangisi ise ona odaklanın dendi.355 adet uçak siparişi verdik.

Bizim o zaman Boeing ile görüşmelerimiz de devam ediyordu. Airbus ve Boeing uçakları kapasite olarak aynı değil. Bazı hatlarda Max bazı hatlarda 321 kullanmanız lazım.

"BOEİNG İLE 2.5 YILDIR GÖRÜŞÜYORUZ"



Biz Boeing'le 2,5 yıldır görüşüyoruz. 1,5 yıl öncesi Boeing ile fiyat konusunda anlaşmıştık. Açık kalan konu motor konularıydı. Bizim yolcu başına ortalama karımız 22- 23 dolar. Motor anlaşmalarında iki anlaşma yapılır. Uçağın kanadına takılan motor için pazarlık yapılıyor. Ve çetin pazarlıklar. İkincisi motorun bakımı. Bu motorlar 5 yılda bir bakıma gider. 30 yılda 6 bakım yapılıyor. Bir bakım anlaşmanız olması lazım.

Uçak siparişimizle politikanın doğrudan ilgisi yok. Biz kendini ispat etmemiş uçaklar almıyoruz.

225 uçak alıyoruz bunun 75'inin imzasını attık çünkü motor anlaşmalarımız hemen hemen bitti. Bunun 50'si kesin, 25 tanesi opsiyon. Bunun yanında 150 tane dar gövde alacağız.

Biz kendini ispat etmemiş uçakları almadık. 777'nin test uçuşları devam ediyor. Bu kadar büyük bir uçağa ne kadar ihtiyacımız olur bunun çalışmaları devam ediyor.

ABD ZİYARETİNDE THY İLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞULMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump zirvesinde THY ile ilgili bir şey konuşulmadı. Boeing ile anlaşmamız bitmişti.

EKONOMİYE KATKIMIZ ÖNEMLİ

Bütün dünyada havacılık ekosistemi artıyor. Boeing siparişlerini vermemiz lazımdı. Çünkü büyüme olarak yüzde 3 seviyesinde kalıyorduk. Büyüme hedefine ulaşmamız gerek. Ekonomiye katkımız önemli. 2033 yılında Türkiye'nin gelirine katkımız yüzde 6,8 olacak."