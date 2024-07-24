THY yuan ile uçak finansmanı gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti dışında Çin yuanı döviz cinsi ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk hava yolu şirketi oldu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, çeşitli döviz cinslerinden elde ettiği gelirleri sayesinde ve doğal riskten korunma stratejileri kapsamında finansman portföyüne yeni bir para birimi daha ekledi. Bu yıl mayıs ve temmuz aylarında THY'nin filosuna katılan 3 Airbus A350 tipi uçak, AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin yuanı döviz cinsinden finanse edildi. Çin pazarında büyümeye devam eden THY, uçak finansmanı alanında da Çin'in önde gelen uçak finansörleriyle çalışarak, finansman portföyünü hem coğrafi açıdan hem de para birimi yönünden zenginleştirdi.