THY’de görev devir teslimi yapıldı

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Murat Şeker ile THY Genel Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Olmuştur, düzenlenen törenle yeni görevlerini devraldı. Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü temsili olan bir şirketin yönetimini devraldığını belirterek, "Bu başarıyı daha ileriye taşımak en temel sorumluluğumuzdur" dedi. THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise, "Uzun yıllardır görev yaptığım kurumumuzda kazandığım birikimi, markamızın gücünü daha ileri taşımak adına kullanacağım" diye konuştu.