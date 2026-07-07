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Giriş Tarihi: 7.07.2026 08:10

THY'den Ankara seferlerine ilişkin ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Türk Hava Yolları (THY), 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlarda yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.

AA
THY’den Ankara seferlerine ilişkin ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
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Türk Hava Yolları'nın (THY), internet sitesinden yapılan duyuruda, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcuların seyahat planlarında esneklik sağlayabilmeleri amacıyla 16 Temmuz'a (dahil) kadar işlem yaptırmaları kaydıyla bazı haklar tanımlandığı belirtildi.

Yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır."

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ANKARA #TÜRK HAVA YOLLARI #THY

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THY'den Ankara seferlerine ilişkin ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
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