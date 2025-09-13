THY’den anlamlı dönüşüm: Uçak koltukları okul çantasına çevrildi

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi.

"TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Projenin hayata geçirilmesi hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat: "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız büyük depremler hepimizin hayatını derinden etkiledi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu olan çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gündelik çalışmalarına devam ederken bu anlamlı projede yer alan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.

BU İLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİNDE GEÇMİŞİN İZLERİ GELECEĞİMİZE UMUT OLDU

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Bazı yolculuklar bitmez sadece yön değiştirir. İştirakimiz @TR_Technic çalışanları gönüllü olarak gerçekleştirdikleri projeyle kullanım ömrünü tamamlamış koltuk kumaşlarını, kendi atölyelerinde okul çantalarına dönüştürdü. Çantalar 2023 yılında yaşadığımız depremden etkilenen çocuklara hediye edildi. Bu ileri dönüşüm projesinde geçmişin izleri geleceğimize umut oldu.