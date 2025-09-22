Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.9.2025 11:48

THY’den bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, (THY) Orta ve Kuzey Avrupa gidiş dönüş herşey dahil 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava yolları misafirleri, 1 Ekim tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri aralığında Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha birçok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

