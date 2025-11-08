THY’den ekonomiye 46 milyar dolarlık katkı

Türk Hava Yolları (THY), büyümesine kesintisiz devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde de toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 4.9 artışla yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan şirketin, toplam gelirleri 17.8 milyar doları aşarken, esas faaliyet kârı ise 1.7 milyar dolar oldu. Konsolide varlıklar 43.2 milyar dolar olurken, tüm iştirakleri ile birlikte toplam istihdam 101 binin üzerine çıktı. Böylece, dolaylı etkiler de dahil edildiğinde yılın 9 ayında ortaklığın, Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolar düzeyine ulaştı.THY'nin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki en değerli markası olduğunu ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "2033 stratejimiz kapsamında büyümemize ve yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız yalnızca kârlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor" dedi.Toplam gelirdeki artışa rağmen, birim gelirlerde görülen geri çekilme ve devam eden maliyet baskıları neticesinde, 3. çeyrekte esas faaliyet kârı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21.3 düşerek 1.1 milyar dolara geriledi. Ahmet Bolat, 3. çeyrekte elde edilen kârın, THY'nin çeşitlendirilmiş gelir yapısıyla her türlü faaliyet ortamına uyum sağlama yeteneğinin altını bir kez daha çizdiğini belirtti. THY, bu dönemde de ticari işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmalarına ara vermeden, dünyanın dört bir yanından birçok hava yolu ile yaptığı codeshare anlaşmalarına ek olarak, ortaklığın, İspanya'nın önde gelen hava yollarından Air Europa ile azınlık hisselerinin alınması üzerine anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile THY, Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılmasına ek olarak İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmakla beraber küresel bağlantı gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor. 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı amaçlayan THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık Eylül 2025 itibarıyla filosunu yıllık bazda yüzde 8.4 büyüterek uçak sayısını 506'ya çıkarttı. Şirket, 50'si kesin, 25'i opsiyonlu olmak üzere B787-9/10 ve 100'ü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere B737-8/10 MAX uçak siparişleri için Boeing ile görüşmelerini tamamladı.Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ocakekim döneminde yüzde 83.1 dolulukla 75 milyon 602 bin yolcu taşıdı. Geçen yıl ocakekimde 26 milyon 257 bin olan dıştan dışa transfer yolcu, bu yılın aynı döneminde yüzde 12.2 artışla 29 milyon 459 bine yükseldi. Söz konusu dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artarak yüzde 83.1 olurken, yurtdışı yolcu doluluğu yüzde 82.8, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86.2 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin geçen yıl ocak-ekim döneminde 212.6 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 7.1 artarak 227.6 milyara yükseldi. Taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yıl ocak-ekim döneminde 1.7 milyon tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 6.7 artarak 1.8 milyon tona çıktı.