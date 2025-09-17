THY’den Endülüs’e ilk uçuş!

"ÜLKEMİZİ HAVACILIKTA DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

Havayolu taşımacılığının sadece insanları bir yerden bir yere taşımadığını aynı zamanda kültürleri bir araya getirdiğini, ekonomileri canlandırdığını ve dostluk köprülerini güçlendirdiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türk Hava Yolları, işte bu misyonla, gökyüzünde kurduğu köprülerle dünyayı birleştiren bir küresel marka olarak yoluna devam ediyor. Türk Hava Yolları, Star İttifakı'nın en güçlü üyelerinden biri olarak, sadece bir havayolu şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin küresel arenadaki gurur kaynağıdır. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla hareket ederek, ülkemizi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik."

"TÜRK HAVA YOLLARI, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İSPANYA'YA HAFTALIK 91 TARİFELİ SEFER GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Türk Hava Yolları'nın İspanya'daki faaliyetlerinin köklü bir geçmişi olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "1984 yılında Madrid uçuşlarıyla başlayan serüvenimiz, 1992'de Barselona ile devam etti. Ardından Malaga, Valensiya ve Bilbao'yu uçuş ağımıza ekledik. 2025 yaz tarifesi itibarıyla Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'ya haftalık 91 tarifeli sefer gerçekleştiriyor." diye konuştu.