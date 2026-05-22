THY’den girişim sermayesi hamlesi

Türk Hava Yolları, teknoloji girişimlerine yatırım yapmak amacıyla kurumsal girişim sermayesi markası "Turkish Ventures"ı hayata geçirdi. Bu kapsamda oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Türkiye merkezli teknoloji girişimlerinin büyümesine finansal ve stratejik destek sağlanması hedefleniyor. Albaraka Portföy Yönetimi tarafından yönetilecek fon, öncelikli olarak ürününü geliştirmiş, müşteri kazanmış ve ölçeklenme potansiyeli yüksek teknoloji girişimlerine yatırım yapacak. Türk Hava Yolları, fon aracılığıyla yalnızca sermaye sağlayan bir yatırımcı değil; aynı zamanda girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasına destek veren stratejik bir iş ortağı olarak konumlanmayı hedefliyor.

Fonun yatırım stratejisi; seyahat teknolojileri, lojistik, tedarik zinciri çözümleri, finansal teknolojiler ve yeni nesil turizm alanlarını kapsıyor. Ayrıca mobilite, robotik, otomasyon ve pazarlama teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlere öncelik verilecek. Türk Hava Yolları, özellikle operasyonel verimliliği artıran, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan ve müşteri deneyimini güçlendiren teknolojilere yatırım yapmayı planlıyor. Fonun ilk yatırımlarından biri, kurumsal satın alma ve tedarikçi yönetimi süreçlerini dijitalleştiren teknoloji girişimi Vendorside oldu. Yapay zekâ destekli otomasyon çözümleri geliştiren girişim, büyük ölçekli şirketlerin satın alma süreçlerini daha verimli ve denetlenebilir hale getirmeyi hedefliyor. Fonun yatırım yaptığı bir diğer girişim ise bulut tabanlı lojistik yönetim platformu Nuvolog oldu. Şirket, gerçek zamanlı sevkiyat takibi, teklif toplama, rampa yönetimi ve karbon emisyon ölçümleme gibi alanlarda dijital çözümler sunuyor.

"DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, Turkish Ventures ile şirketin inovasyon vizyonunu yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirterek şunları söyledi: "Yatırım yaptığımız şirketlere küresel uçuş ağımızı, geniş müşteri tabanımızı ve marka gücümüzü açarak büyüme yolculuklarında aktif rol üstleniyoruz. Türkiye'de doğan teknolojilerin sınırların ötesine taşınmasına öncülük ederken, bu girişimlerin geliştirdiği çözümlerden kendi operasyonlarımızda da yararlanmayı hedefliyoruz." Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer ise Türk Hava Yolları'nın küresel operasyon gücü ile Albaraka Portföy'ün fon yönetimi deneyiminin girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.