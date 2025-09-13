Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY’den Milli Takım için Riga’ya ek sefer
Giriş Tarihi: 13.9.2025 14:10 Son Güncelleme: 13.9.2025 14:24

THY’den Milli Takım için Riga’ya ek sefer

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Eurobasket 2025'in finalinde Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol takımına destek amacıyla Riga’ya gitmek isteyen vatandaşlar için ek sefer düzenleneceğini açıkladı.

Eurobasket 2025'in final maçında Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol takımını desteklemek için Letonya'nın başkenti Riga'ya gitmek isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları (THY) yarın sabah ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi.

A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik:

Uçuş detayları;

TK6907 | 14 Eylül | 08.15

Kupayı alıp dönmek için hazırız.

#12DevAdam #EuroBasket2025"

