THY’den Milli Takım için Riga’ya ek sefer

Eurobasket 2025'in final maçında Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol takımını desteklemek için Letonya'nın başkenti Riga'ya gitmek isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları (THY) yarın sabah ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi.

A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik:

Uçuş detayları;

TK6907 | 14 Eylül | 08.15

Kupayı alıp dönmek için hazırız.

#12DevAdam #EuroBasket2025"