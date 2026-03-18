THY’den Ramazan Bayramı tatili için 297 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır."

Üstün, bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, güvenli ve keyifli yolculuklar dileğinde bulundu.