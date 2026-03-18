Haberler Ekonomi Haberleri THY'den Ramazan Bayramı tatili için 297 ek sefer
Giriş Tarihi: 18.03.2026 13:02 Son Güncelleme: 18.03.2026 13:03

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 22 Mart'a kadar 297 ilave sefer planladı.

AA
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır."

Üstün, bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, güvenli ve keyifli yolculuklar dileğinde bulundu.

