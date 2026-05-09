THY’den Tunus’ta seyahat acentelerine ödül töreni

Türk Hava Yolları (THY), en yüksek satış performansı gösteren seyahat acenteleri için "Agencies Award Ceremony 2026" programı düzenledi.

Tunus'ta gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Türk kurum temsilcileri ile turizm ve havacılık sektöründen çok sayıda davetli katıldı.

BAŞARILI ACENTELERE ÖDÜL VERİLDİ

Program kapsamında, 2025 yılı boyunca satış performansıyla öne çıkan seyahat acentelerine ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Türkiye ile Tunus arasındaki turizm ve hava ulaşımı trafiğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirterek, seyahat acentelerinin bu büyümede kritik rol üstlendiğini ifade etti.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Organizasyonda sektör temsilcileri bir araya gelirken, karşılıklı işbirliği imkanları ve yeni dönem hedefleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

THY'nin Tunus pazarındaki büyümesini sürdürmeyi hedeflediği ve bölgedeki iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye önem verdiği vurgulandı.

KATILIMCILARA UÇAK BİLETİ SÜRPRİZİ

Program kapsamında gerçekleştirilen çekilişte katılımcılara ücretsiz uçak bileti hediye edildi.

Gece, ödül töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör