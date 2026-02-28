THY’den yolculara rezervasyon değişikliği ve ücretsiz iade hakkı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını artırması, Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatmasıyla birlikte havayolu ulaşımında aksamalara yol açtı. Güvenlik risklerinin yükselmesi nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere birçok havayolu şirketi bölgeye yönelik seferlerini iptal etmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası THY; İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün seferlerini geçici olarak durdurmuştu. Bölgedeki güvenlik endişeleri ve hava sahalarındaki kısıtlamalar nedeniyle alınan kararın ardından THY, yolcularının mağdur olmaması için rezervasyon değişikliğinin ve hiç kullanılmamış biletlerin iadesinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.

THY'DEN YOLCULARA ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKKI

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda yolculara tanınan haklar ayrıntılı şekilde açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Yolcularımız, İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle, 28 Şubat 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 28 Şubat 2026 – 12 Mart 2026 (dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 10 Mayıs 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade edilecektir. Kısmi olarak kullanılmış, seyahati tamamlanmamış biletlerde, kullanılmayan uçuşlara ait iade işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecektir. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 10 Mayıs 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar ek hizmetler için de geçerli olacaktır. Uygulamalar yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerlidir."