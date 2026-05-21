THY’nin Kuzey Makedonya’daki resim yarışmasını kazananlara ödül

Türk Hava Yolları'nın (THY) başkent Üsküp'teki ofisinde düzenlenen ödül törenine Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, şirketin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, jüri üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden olduğunu, etkinliğin şirketin kültür ve sanata verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Ulusoy, THY'nin bayrak taşıyıcı olduğunu vurgulayarak, "Hayallerinizin peşinde gittiğiniz sürece başarı her zaman sizinle olacaktır." dedi.

"BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN EN GÜÇLÜ BAĞ, GENÇLERİN HAYAL GÜCÜ VE SANATI"

Aksoy da bu etkinlik sayesinde çocukların hayallerinin ne kadar büyük olabileceğine tanıklık ettiklerini söyledi.

THY olarak her gün dünyanın dört bir yanına uçtuklarını belirten Aksoy, "Şehirleri, ülkeleri birbirine bağlıyoruz ama bugün anlıyoruz ki bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ, uçaklarımızdan ziyade bu gençlerin hayal gücü ve sanatıymış." diye konuştu.

Aksoy, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri bu yarışmaya binin üzerinde başvuru yapıldığı bilgisini verdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE TÜRKİYE'DE İSTEDİĞİ ŞEHRE 10 UÇAK BİLETİ

Etkinlik kapsamında ilkokul ve liselerden dereceye giren öğrencilere Türkiye'de istedikleri şehre 10 uçak bileti de dahil olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada görme engelli kategorisinde birinciliği Dzan İslami, 10 yaş altı kategorisinde Ana Savova, 10 yaş üstü kategorisinde Nela Apostolovska elde etti, jüri ödülüne Despina Maksimovska layık görüldü.

