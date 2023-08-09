Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'nin temmuzda yolcu sayısı 8,6 milyon oldu
Giriş Tarihi: 9.8.2023 09:22 Son Güncelleme: 9.8.2023 09:31

THY'nin temmuzda yolcu sayısı 8,6 milyon oldu

Türk Hava Yolları'nın(THY), Temmuz 2022 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %9 artarak 8,6 milyon olarak gerçekleşti.

THY’nin temmuzda yolcu sayısı 8,6 milyon oldu

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2022 döneminde 2,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 2,7 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan düşerek %85,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %84,8 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %94,2 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2022 döneminde 20,5 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %6,7 artarak 21,9 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2022 döneminde 146 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %2,4 azalarak 142,5 bin ton olarak kaydedildi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

THY'nin Ocak – Temmuz 2022 döneminde 38,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %22 artarak 47,3 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2022 döneminde 12,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %36 artarak 16,7 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 4,7 puan artarak %82,3 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %83,2 olarak açıklandı.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2022 döneminde 111,1 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %19,4 artarak 132,7 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2022 döneminde 965,2 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %7,8'lik düşüşle 890,3 bin ton olarak belirlendi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'nin temmuzda yolcu sayısı 8,6 milyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA