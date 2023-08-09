THY’nin temmuzda yolcu sayısı 8,6 milyon oldu

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2022 döneminde 2,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 2,7 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan düşerek %85,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %84,8 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %94,2 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2022 döneminde 20,5 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %6,7 artarak 21,9 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2022 döneminde 146 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %2,4 azalarak 142,5 bin ton olarak kaydedildi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

THY'nin Ocak – Temmuz 2022 döneminde 38,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %22 artarak 47,3 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2022 döneminde 12,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %36 artarak 16,7 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 4,7 puan artarak %82,3 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %83,2 olarak açıklandı.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2022 döneminde 111,1 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %19,4 artarak 132,7 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2022 döneminde 965,2 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %7,8'lik düşüşle 890,3 bin ton olarak belirlendi.