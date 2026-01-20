Ticaret Bakanı Bolat, KKTC’de

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nsosyal hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat şu açıklamalarda bulundu:

Bugün gerçekleştirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, KKTC Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş ile birlikte, CYPFRUVEX Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek; üretimden ihracata uzanan süreci, sahadaki ihtiyaçları ve atılacak yeni adımları kapsamlı şekilde ele aldık.

Türkiye olarak çok önem verdiğimiz bir husus; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve dünya ekonomisiyle güçlü bağlar kuran bir yapıya kavuşmasıdır. Bu anlayışla, KKTC'nin ihracat kapasitesini artırmayı yalnızca ticari bir faaliyet değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bakan Bolat, Kıbrıs Türkü'nün emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmaya yönelik desteklerine devam edeceklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güzelyurt'ta hayata geçirilecek Soğuk Hava Deposu Projesi; narenciye ve yaş meyve ihracatında ürün kayıplarını azaltacak, üreticimize zamanlama ve fiyat avantajı sağlayacak stratejik bir yatırımdır.

Yeşil enerjiyle çalışacak bu modern tesis, sürdürülebilir üretim vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. İnanıyoruz ki; KKTC ne kadar üretir, ne kadar güçlenirse, Kıbrıs davamız da o denli sağlam bir zemine oturacaktır. Bu topraklarda üretilen tek bir ürünün dahi zayi olmaması için, Kıbrıs Türkü'nün emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmaya yönelik desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve yapıcı katkıları için CYPFRUVEX Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.