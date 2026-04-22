Ticaret Bakanı Bolat, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

"ORTAK HEDEFİMİZ..."

Bakan Bolat, Angılı ile görüşmesinin ardından Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari Lila ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada, "Lila ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ticaretimizi sıçrama niteliğinde bir ivmeyle daha ileri seviyelere taşıyacak stratejik adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Serbest Ticaret Anlaşmamızın sunduğu kazanımları, yeni fırsatlarla tahkim etmeye ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) mekanizmasının ilk toplantısını en kısa sürede hayata geçirmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduk. Ortak hedefimiz; karşılıklı kazanım anlayışıyla ekonomik ilişkilerimizi daha derin, daha dinamik ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

