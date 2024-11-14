Ticaret Bakanı Bolat’tan BRICS açıklaması: Ortak üyelik statüsüyle ilerleyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin üyelik başvurusu yaptığı BRICS ile ilgili açıklama yapan Bolat, "Türkiye'nin Kazan'daki son zirve toplantısında, diğer bazı ülkeler gibi müracaatı incelendi. Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor. Üyeliğimizi Hindistan'ın veto etmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.BRICS'in Gayri Safi Milli Hasıla açısından dünyadaki payının yüzde 25 seviyelerinde olduğunu anlatan Bolat, kuruluşa Afrika, Körfez, Orta Doğu ve Asya'dan başka ülkelerin de katılımları veya ortak üyeliklerinin söz konusu olduğunu kaydetti. Bolat, "Buradaki amacımız hem dış politikada hem dış ekonomik ilişkilerde çok boyutlu, çok katmanlı ilişkileri geliştirmektir" diye konuştu.Türkiye'ye 1950-1980 döneminde 1 milyar dolar, 1980-2002'de 15 milyar dolar, 2003- 2024 döneminde ise 271 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldiğine dikkati çeken Bolat, ülkedeki yabancı yatırımcı sayısının 2002'de 5 bin 600 iken, bugün 83 bine yükseldiğini bildirdi. Bolat, Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrarın yanı sıra büyüme rakamlarındaki olumlu gelişmelerin yabancı yatırımcı sayısını artırdığını vurgulayarak, "Yabancılar ülkemize geliyor, üretim, yatırım ve ihracat yaparak döviz ve istihdam kazandırıyor. 2002'de dünyadaki yabancı yatırımlardan aldığımız pay yüzde 0.2 iken, bunu yüzde 1'e ulaştırdık. Hedefimiz, 2028'e kadar bu oranları yüzde 1.5'e yükseltmektir" ifadelerini kullandı.Bolat, Hal Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalara da değinerek, "Şu an zaten Tarım ve Orman Bakanlığı ve halcilerle görüşmeler yapıyoruz. Değiştireceğimiz konuları belirleyeceğiz, hükümete getireceğiz, onaylandığı durumda da Meclise gelecektir. Bunun dışında fahiş fiyat artışıyla ilgili denetlemeler çok yoğun yapılıyor" diye konuştu. Esnaf ve sanatkâra 750 bin lira kredi desteği verildiğini belirten Bolat, 850 bin esnafı ise vergiden muaf tuttuklarını söyledi.