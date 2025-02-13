Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü: Ticaret hedefimiz 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi. Bakan Bolat görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat açıklamalarında şunları kaydetti:

"Bugün dost ve kardeş ülke Pakistan'dayız. Ziyaret çerçevesinde Pakistan Ticaret Bakanı Sayın Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek ticari ve ekonomik ilişkilerimizi detaylı şekilde değerlendirdik. İkili ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik önerilerimizi paylaştık ve bu hedef doğrultusunda kararlılığımızı vurguladık.

Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların önünü açmak, yeni fırsatlar yaratmak ve ekonomik iş birliğimizi daha da derinleştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını ticaret ve yatırımlarla güçlendirmeye, iş dünyamız için yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz"