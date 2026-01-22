Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan esnafa 100 milyon TL’lik finansman müjdesi

ESNAFI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bölgenin ekonomik potansiyeline de değinen Bolat, kentin sanayi, tarım, eğitim ve hizmet sektörlerinde önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını belirtti. Bolat, hükümet olarak sahada olmaya ve üretimi, istihdamı ve esnafı destekleyen politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

"Bu sabah kadim şehrimiz Düzce'ye geldik. Düzce'de toplumun bütün kesimleri ile bir araya geleceğiz. Değerli vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız. Valimize hoş geldiniz demek istiyoruz, başarılar diliyoruz. Önceki başarılı çalışmalarını Düzce'de de sergileyeceğini umuyoruz. Düzce çok şanslı. Çok kıymetli bir belediye başkanı var. 5 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak temsil etmiş Dr. Faruk Özlü 7 yıldır Düzce halkına çok güzel hizmetler yapıyor. Marmara depreminin ardından Düzce yeniden kuruldu. Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra Marmara depreminden zarar gören bütün vilayetlerimiz yeniden kuruldu. Düzce sanayi, tarım ve eğitim alanında parlayan bir yıldız konumunda. Biz hükümet üyeleri olarak 7/24 çalışan bakanlar ve kurmaylarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Akşam geç saatlere kadar yoğun programımız olacak. Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme için finans desteği sağlıyoruz. Yüzde 50'si hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı içinde Halk Bankası ve TESKOMB ile görüştüm 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun."