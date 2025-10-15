Ticaret Bakanlığı 40’tan fazla ülkeyle anlaşma sağladı: Yeni pazarlar, güçlü diplomasi

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, bu yılın 9 ayında dünyanın dört bir tarafından 44 ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi.

Bu ülkeler, ABD, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık, Brezilya, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Filistin, Vietnam, Fransa, Fildişi Sahili, Hollanda, Irak, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kamboçya, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Singapur, Şili, Slovenya, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Tanzanya, Ukrayna ve Yunanistan olarak sıralandı.

Bu ikili ve çok taraflı görüşmelerde, ticaretin artırılması, yatırım ve müteahhitlik fırsatlarının geliştirilmesi, yeni pazarlara erişimin güçlendirilmesi ve mevcut işbirliği mekanizmalarının etkinleştirilmesi konularına odaklanıldı.

Bu ülkelerden Almanya, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, BAE, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Fildişi Sahili, Fransa, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tunus ve Vietnam, Türkiye'nin ihracatında hedef ülkeler arasında yer alıyor.

Bu ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerle, pazar çeşitliliğinin artırılması, ticaretin sürdürülebilir biçimde büyümesine ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi amaçlandı.

Hedef ülkelerle çeşitli anlaşmalar imzalanırken, bunlar, teknik engellerin kaldırılmasından yatırım ortamının iyileştirilmesine, gümrük işbirliğinden hizmet ticaretinin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Bu temaslarla, Türk ihracatçılarının hedef pazarlarda karşılaştığı yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunlar doğrudan muhataplarıyla ele alınarak, pazara giriş süreçleri kolaylaştırıldı.

ÇOK SAYIDA TİCARİ ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Bu kapsamda, Suriye ile ağustosta gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerde üç temel belgeye imza atıldı.

Bunlardan ilki, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kurumsal çerçevede yürütülmesini sağlayacak "Türkiye-Suriye Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi (JETCO) Kurucu Anlaşması" oldu. Ayrıca, Suriye'nin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak "İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Gümrük işbirliğini güçlendiren 2003 tarihli "Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması" da yeniden teyit edildi.

BAE ziyareti kapsamında da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlayacak Türkiye–BAE 2. Dönem JETCO ve 1. Dönem Ortak Komite Toplantısı mutabakat zabıtlarına imza atıldı. Bu anlaşmalarla, mal ticareti, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar, gümrük işbirliği, müteahhitlik ve hizmet sektörüne ilişkin işbirliği yapıldı.

Birleşik Krallık ile yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi çalışmaları kapsamında, 7 Mayıs'ta Londra'da "Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılması Faslı" ile "Kimyasallar ve Motorlu Taşıtlar Ekleri" imzalandı. Söz konusu sektörler, iki ülke ticaretinin yaklaşık yüzde 33'ünü oluşturarak 7,4 milyar dolarlık hacme karşılık geliyor. Bu düzenlemeler, teknik standartlarda uyumu teşvik ederek daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret ortamı sağlıyor.

Rusya'yla da 27 Haziran'da Moskova'da gerçekleştirilen Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı sonucunda, ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, çevre, iklim değişikliği ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştiren kapsamlı protokole imza atıldı.

Kazakistan'la 29 Temmuz'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nda imzalanan anlaşmalar da "Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" ve "Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliği Niyet Beyanı" oldu.

İran ile yapılan görüşmelerde de Türk nakliyecilerinin İran güzergahında karşılaştıkları yüksek maliyetlerin azaltılmasını ve Orta Asya pazarına erişiminin kolaylaştırılması için "Dolu Depo Uygulamasının Askıya Alınmasına İlişkin Protokol" imza altına alındı.

HEDEF İHRACATÇILARA YENİ PAZARLAR OLUŞTURMAK

İtalya ile 29 Nisan'da Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında iki ülke arasında imzalanan Ortak Bakanlık Açıklaması ile ticaret hacmi hedefi 40 milyar dolar olarak belirlendi.

Slovenya, Hollanda, Finlandiya, İspanya ve Macaristan ile düzenlenen KEK ve JETCO toplantılarında, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji, sanayi ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği mutabakatları imzalandı.

Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ile yapılan görüşmelerde, ticaret hacmini artırmaya, yatırım ortamını geliştirmeye ve ortak üretim projeleri kurmaya yönelik protokoller üzerinde mutabakata varıldı.

Söz konusu anlaşmalarla, Türkiye'nin ihracatının artırılması, ithalatta çeşitliliğin sağlanması, yatırım akışının güçlendirilmesi, ve dış ticaretin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedeflendi.

İmzalanan anlaşmalar ve devam eden müzakerelerle, gelecek dönemde Türkiye'nin dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlaması ve ihracatçıların yeni pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.