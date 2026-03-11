Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2 ayda 40 ilde ihracat arttı: 10 ilde ihracat 1 milyar doların üzerinde!

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayı ile Ocak-Şubat dönemine ilişkin iller bazında ihracat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yılın ilk iki ayında 40 ilde ihracat artışı gerçekleşirken, 10 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2026 yılı Şubat ayında ihracatta ilk beş sırada yer alan iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Tekirdağ oldu. İhracatta ikinci beş sırada ise Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya ve Manisa yer aldı.
İHRACAT SIRALAMASI
Türkiye'nin toplam ihracatı 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şubat ayı itibarıyla faaliyet illerine göre ihracat sıralamasında İstanbul 4 milyar 287 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2 milyar 944 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 702 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 601 milyon dolarla İzmir ve 1 milyar 63 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.
İHRACAT ARTIŞINDA BURSA İLK SIRADA!
Öte yandan Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışının en yüksek olduğu iller de açıklandı. Buna göre 255 milyon dolarlık artışla Bursa ilk sırada yer alırken, 131 milyon dolarlık artışla Ankara ikinci, 86 milyon dolarlık artışla Kocaeli üçüncü oldu. Bu illeri 59 milyon dolarlık artışla Adana ve 51 milyon dolarlık artışla Yalova izledi.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat hedefi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerin sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca ihracatın ülke genelinde daha güçlü şekilde yayılması hedeflenirken, yerel üretim ve istihdamdaki artışla daha müreffeh bir Türkiye oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.