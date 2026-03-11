Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2 ayda 40 ilde ihracat arttı: 10 ilde ihracat 1 milyar doların üzerinde!

İHRACAT SIRALAMASI

Türkiye'nin toplam ihracatı 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayı itibarıyla faaliyet illerine göre ihracat sıralamasında İstanbul 4 milyar 287 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2 milyar 944 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 702 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 601 milyon dolarla İzmir ve 1 milyar 63 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.