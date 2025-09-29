Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2009’dan bu yana 5 milyar TL idari para cezası

Halk sağlığına zararlı ve güvensiz ürünlere göz açtırmayan Ticaret Bakanlığı 2009 yılından bu yana 5 milyar TL idari para cezası uygulandı.

GENİŞ YELPAZEDE ÜRÜN DENETİME TABİ TUTULUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, ülkemiz AB ile yapmış olduğu Gümrük Birliği'ne istinaden AB ile aynı ürün güvenliği sistemini uygulamaktadır. Bu kapsamda, AB'deki mevzuat ve uygulama değişiklikleri kısa sürede kendi hukuk sistemimize kazandırılmaktadır. Hayata geçirilen sıkı mevzuat hükümleri doğrultusunda, oyuncaktan yapı malzemelerine, tıbbi cihazlardan anne bebek ürünlerine, ayakkabıdan tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün grubu, risk esaslı olarak ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulmaktadır. Mevzuata aykırı ve güvensiz ürünlerin ülkemize girişi engellenmekte, insan ve hayvan sağlığı ile çevreyi koruyacak, imalatçılarımızı uygunsuz ithal ürünlerin oluşturduğu haksız rekabetten koruyacak adımlar kararlılıkla atılmaktadır" denildi.

'2011'DEN BU YANA 424 MİLYON ÜRÜNÜN GİRİŞİ ENGELLENDİ'

Dış ticarette ürün güvenliği denetimlerinde etkinliği artırmak amacıyla kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ne (TAREKS) değinilen açıklamada, "TAREKS'in devreye alındığı 2011 yılından bu yana ithalatta toplam 49 milyar adet sanayi ürünü denetlenmiş, uygunsuz/güvensiz bulunan toplam 424 milyon adet ürünün ülkemize girişi engellenmiştir. Aynı şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan denetimlerle de uygunsuz tarım ve gıda ürünlerinin ülkemize girişi engellenmiştir. Bununla birlikte, söz konusu denetimler, uygunsuz bulunduğu için ülkeye girişine izin verilmeyen ürünlerin çok ötesinde, büyük caydırıcı etki göstermektedir. Ticaret Bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği faaliyetleri, mevzuat uyumu ve kalite alt yapısının oluşturulmasının yanında, dış ticarette ve iç piyasada söz konusu mevzuata uygun ürünlerin piyasaya arzının sağlanması konusunda gözetim ve uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi konusunda da denetim faaliyetlerini kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.

708 MİLYON ÜRÜN UYGUN HALE GETİRTİLDİ

Ticaret Bakanlığı öncülüğündeki 8 farklı yetkili kuruluş ile birlikte Türkiye piyasasına arz edilen ürünlerin mevzuata uygun ve güvenli olması için gözetim ve denetim faaliyetleri yürütüldüğü aktarılarak, "2009 yılından bu yana yapılan denetimlerde uygunsuz/güvensiz bulunan 708 milyon ürün uygun hale getirtilmiş, piyasaya arzı yasaklanmış veya piyasadan toplatılmıştır. Piyasaya uygunsuz/güvensiz ürün arz edenlere 5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Öte yandan; ürün güvenliği sistemi, denetimin yanında önemli diğer bileşenleri de içermektedir. Ticaret Bakanlığı; Gümrük Birliği kapsamında AB'nin teknik mevzuatının ulusal mevzuatımıza aktarılmasından sorumlu kuruluş olarak ürün güvenliği alanında hem mevzuat hem de kalite altyapısının iyileştirilmesi sürecine öncülük etmiştir. Başta CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi, genel ürün güvenliği ve karşılıklı tanıma gibi hususları düzenleyen AB ürün güvenliği mevzuatını uyumlaştırmış ve ürün gruplarına ilişkin 300'den fazla teknik düzenlemenin iç hukuka aktarılması çalışmalarını koordine etmiştir" denildi.

Ürün güvenliğine yönelik AB üyesi ülkelerle denk bir kalite alt yapısı oluşturulduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu çerçevede, başta Avrupa Birliği olmak üzere e-ticaret alanında kaydedilen gelişmeler de yakından izlenmiş ve mevzuat ve denetim altyapımız revize edilmiştir. Bu doğrultuda, 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik' de nisan ayı itibarıyla uygulamaya alınmıştır. Yönetmelik kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren e-ticaret platformları, çevrim içi aracı hizmet sağlayıcılar ile Türkiye'deki nihai kullanıcılara ürün sunan internet siteleri artık-AB'deki yükümlülüklerle benzer şekilde-ürün listelemelerinde ilgili uyarı ve güvenlik işaretlerine, ürün görsellerine ve üretici, ithalatçı veya Türkiye'de yerleşik iktisadi işletmecinin kimlik ve iletişim bilgilerine yer vermekle yükümlü tutulmuştur.

Söz konusu yönetmelik, ürün güvenliğinden sorumlu 8 bakanlığımız tarafından uygulanmaktadır. Denetimlerde bu hususlara da önemli ölçüde riayet edildiği görülmektedir. Ayrıca aracı hizmet sağlayıcıların, vatandaşların hızlı bir şekilde ürün güvenliği ile ilgili hususlarda geri bildirim yapabilmelerini sağlamak ve yetkili kuruluşlardan gelen içerik kaldırma taleplerini yerine getirmek amacıyla 'Ürün Güvenliği Temas Noktası' oluşturmaları sağlanmıştır. Yetkili kuruluşlar tarafından tespit edilen uygunsuz ürünlerin ilgili temas noktalarını iletilmesini takiben en geç 24 saat içerisinde yayından kaldırılması yasal bir zorunluluktur. Aksi halde, söz konusu Ürünler Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime kapatılmaktadır.

Bakanlığımıza zaman zaman yapılan geri bildirimlerden, denetime konu olmadan, iktisadi İşletmecilerin mevzuata istinaden kendiliğinden gereklilikleri yerine getirdikleri, mesela aracı hizmet sağlayıcıların uygunsuz olduğu ortaya çıkan ürünlerin satışını sonlandırdığı, imalatçı ile sözleşmeyi feshettiği görülmektedir. Yönetmelik hükümleri hem yerli hem de yabancı iktisadi işletmeler ve aracı hizmet sağlayıcılar için geçerlidir. Böylece, ülkemizde yerleşik iktisadi işletmelerin hem yurtdışından gönderilen ve güvensiz olma ihtimali bulunan ürünlere karşı hem de yurtiçinde olup da düzenlemelere uymayanlara karşı haksız rekabetten korunması amaçlanmaktadır. Bundan sonraki süreçte de yapay zeka destekli olarak geliştirdiğimiz yeni denetim altyapısı ile hem denetim kapasitemizi artıracak hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanarak daha hızlı, hedefe odaklı ve önleyici denetimler gerçekleştireceğiz. Ticaret Bakanlığımız tarafından, ürün güvenliğinin sağlanması ve e-ticaret alanında güvenli bir piyasa yapısının oluşturulması için gereken her adım kararlılıkla atılmaktadır."