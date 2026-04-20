Ticaret Bakanlığı açıkladı: 40 ilde ihracat arttı, 14 ilde 1 milyar doları aştı!

Mart ayında ihracatta ilk beş sırada İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara yer alırken; Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşlikte konumlandı.

Faaliyet illeri bazında Mart 2026 ihracat sıralamasında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolar ile ikinci, İzmir 2 milyar 8 milyon dolar ile üçüncü, Bursa 1 milyar 746 milyon dolar ile dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolar ile beşinci oldu.