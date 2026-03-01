Ticaret Bakanlığı açıkladı: 828 milyon 272 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen ilk operasyonda, Ekvator çıkışlı olup liman üzerinden Türkiye'den transit geçeceği belirlenen 2 konteynerde arama yapıldı. Aramalarda, 3 ton 350 kilo balık ununa emdirilmiş 127 kilo kokain ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda yapılan kontrollerde 305 kilo esrar bulundu.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen üçüncü operasyonda da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda 52 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekilirken,

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın bu alandaki mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Olaylarla ilgili olarak Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldığı öğrenildi.