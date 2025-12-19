Ticaret Bakanlığı açıkladı: Endonezya’ya tarım ihracatının önü açıldı

'14 LABORATUVARIN KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI'

Söz konusu gelişmeye ilişkin, "Üzüm, elma, kayısı, avokado, incir, kiraz, buğday, mısır ve mısır unu, portakal, fındık, bezelye, kuru üzüm, limon, erik, yeşil ve siyah çay ile domates olmak üzere toplam 16 ürün için 14 adet laboratuvarın, Endonezya makamları nezdinde kayıt işlemleri tamamlanmış; böylece Türkiye'den Endonezya'ya tarım ve gıda ürünleri ihracatının güvenli, kesintisiz ve öngörülebilir şekilde sürdürülmesinin önü açılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; adil ticaret, sürdürülebilir ihracat ve küresel pazarlarda güçlü Türkiye vizyonumuz doğrultusunda, ihracatçılarımızın karşılaştığı teknik engelleri GATE Projesi çerçevesinde zamanlı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ele almaya devam ediyoruz. Tarım ve gıda ürünlerimizin uluslararası pazarlara güvenli, kesintisiz ve rekabetçi biçimde erişimini sağlamak amacıyla, ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarımız sürecektir" ifadelerine yer verildi.