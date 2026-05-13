Ticaret Bakanlığı açıkladı: Nisan ayında rekor ihracat!

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece tarihin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kaydedildi. Ayrıca bu rakam, 2025 yılı Aralık ayından sonraki en yüksek aylık ihracat verisi olarak da kayıtlara geçti.

Bakanlık verilerine göre, yıllıklandırılmış ihracat ise Nisan ayı itibarıyla 275 milyar 844 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.