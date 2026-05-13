Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı açıkladı: Nisan ayında rekor ihracat!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 08:48 Son Güncelleme: 13.05.2026 09:05

Ticaret Bakanlığı nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "2026 yılı Nisan ayında ihracatımız yüzde 22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece tarihin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kaydedildi. Ayrıca bu rakam, 2025 yılı Aralık ayından sonraki en yüksek aylık ihracat verisi olarak da kayıtlara geçti.

Bakanlık verilerine göre, yıllıklandırılmış ihracat ise Nisan ayı itibarıyla 275 milyar 844 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İLK 4 AYDA 88,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2026 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış göstererek 88 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 49 ilin ihracatında artış kaydedildi.

NİSAN AYINDA 60 İLDE İHRACAT ARTIŞI

İl bazında değerlendirildiğinde, 2026 yılı Nisan ayında 60 ilin ihracatında artış yaşandı. Aynı dönemde 6 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Nisan ayında ihracatta ilk beş sırada İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara yer aldı. Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ikinci beşte bulunan iller oldu.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

Faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre Nisan ayında:

  • İstanbul 5 milyar 179 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.
  • Kocaeli 3 milyar 512 milyon dolarla ikinci oldu.
  • İzmir 2 milyar 40 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
  • Bursa 1 milyar 912 milyon dolarla dördüncü oldu.
  • Ankara ise 1 milyar 269 milyon dolarla beşinci sırada bulundu.

İHRACAT ARTIŞINDA İSTANBUL ZİRVEDE

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Buna göre:

  • İstanbul 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla ilk sırada bulundu.
  • Kocaeli 491 milyon dolarlık artışla ikinci oldu.
  • Bursa 398 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer aldı.
  • Ankara 383 milyon dolarlık artışla dördüncü oldu.
  • Mersin ise 256 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

"İHRACATI ÜLKE GENELİNE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat anlayışı doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ihracatın Türkiye geneline güçlü şekilde yayılmasının hedeflendiği vurgulanarak, yerelde üretim ve istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
