Ticaret Bakanlığı açıkladı: Su ürünleri ihracatında güçlü artış! 133 ülke ve 2,2 milyar dolar

Uluslararası verilere göre dünya su ürünleri ihracatı 2021–2025 döneminde yaklaşık yüzde 11 artarak 167,9 milyar dolardan 186 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'nin su ürünleri ihracatı ise yaklaşık yüzde 64 artışla 1,38 milyar dolardan 2,26 milyar dolara çıktı.

Son bir yıllık süreçte de Türkiye'nin performansındaki artış dikkat çekti. 2024–2025 döneminde dünya su ürünleri ihracatı yüzde 7 artarken, Türkiye'nin ihracat artışı yüzde 10,9 olarak kaydedildi.