Ticaret Bakanlığı açıkladı: Su ürünleri ihracatında güçlü artış! 133 ülke ve 2,2 milyar dolar

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, son yıllarda gösterdiği güçlü performansla küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendirdi. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracatın 2,2 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, sektörün üretim kapasitesi, kalite standartları ve ihracat gücüyle uluslararası pazarlarda yükselişini sürdürdüğünü belirterek destek çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.
Uluslararası verilere göre dünya su ürünleri ihracatı 2021–2025 döneminde yaklaşık yüzde 11 artarak 167,9 milyar dolardan 186 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'nin su ürünleri ihracatı ise yaklaşık yüzde 64 artışla 1,38 milyar dolardan 2,26 milyar dolara çıktı.
Son bir yıllık süreçte de Türkiye'nin performansındaki artış dikkat çekti. 2024–2025 döneminde dünya su ürünleri ihracatı yüzde 7 artarken, Türkiye'nin ihracat artışı yüzde 10,9 olarak kaydedildi.
Sektörün; gıda arz güvenliği, sürdürülebilir üretim ve ihracat hedeflerine önemli katkı sağladığı vurgulanırken, Türkiye'nin üretim ve kalite altyapısıyla rekabet gücünü artırdığı ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı, su ürünleri sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya ve ihracatın katma değerli şekilde büyümesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.