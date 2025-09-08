Ticaret Bakanlığı: Dünya ticaretinden alınan pay yükseltilecek

Ticaret Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyu ile paylaşılan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'nin, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik dönüşümün hızlandırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için temel bir çerçeve çizdiği belirtilerek, "Orta Vadeli Program'da amacımız; makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak ve enflasyonu tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamaktır. Bunun yanında üretkenliği artırmayı, Ar-Ge ve yenilikçiliği desteklemeyi, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. Beşeri sermayemizi güçlendirecek, iş gücü piyasasını daha etkin hale getirecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız. Küresel düzeyde belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik kırılganlıkların arttığı bir dönemde, OVP Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliği taşımaktadır. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir süreçte, OVP; etkin, ekonomi politikalarının uygulanmasında kılavuz olacaktır" denildi.

'CARİ İŞLEMLER AÇIĞI, 18,5 MİLYAR DOLARA DÜŞÜRÜLECEK'

2025 yılı için 273,8 milyar dolar mal ihracatının hedeflendiği vurgulanarak, "2026 yılında bu rakamın 282 milyar dolara yükselmesi planlanmaktadır. Program döneminin sonunda, 2028 yılında mal ihracatının 308,5 milyar dolara ulaşması amaçlanmaktadır. Ürün ve pazar çeşitliliği artırılarak, dünya ticaretinden alınan pay yükseltilecektir. 2025 yılında 22,6 milyar dolar olması öngörülen cari işlemler açığı, 2028 yılında kademeli olarak 18,5 milyar dolara düşürülecektir. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı, 2025'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2028 yılı sonunda yüzde 1 seviyesine indirilecektir. Teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracatla cari denge güçlendirilecektir. İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu tehditlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak ve ithalata bağımlılığı azaltılması yönünde üretim ve teşvik politikaları uygulanmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

'DİJİTALLEŞME ADIMLARI HIZLANDIRILACAK'

Ayrıca ticaret diplomasisinin daha etkin kullanılacağı, ihracatçılara yeni finansman imkanları sunulacağı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme adımları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım süreçlerinin basitleştirilmesi kapsamında, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını için gümrük idareleri ile gümrük kapılarının işlem kapasiteleri artırılacaktır. Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan dijital uygulamalar hayata geçirilecektir. Orta Vadeli Program kapsamında, 'Ticaretin Yüzyılı' vizyonuna ulaşmak için Ticaret Bakanlığı tüm gücüyle çalışmalarını sürdürecektir. Ticaret Bakanlığı, Orta Vadeli Program çerçevesinde atacağı kararlı adımlar ile; daha rekabetçi bir ekonomi, daha güçlü ihracat ve daha sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyecektir. Orta Vadeli Program ile Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam eksenindeki makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm temelli politikalarla 'kapsayıcı ve kalıcı refah artışı'nı sağlamak üzere güçlü ve kararlı adımlar atılacaktır."