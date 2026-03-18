Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ve taşıt ilanlarını takibe aldı

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılığı önlemek, sahte ilanları ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek, tüketicilerin mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Bu kapsamda, internet ortamındaki ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hâle getirildi. İlan vermek isteyen kişiler, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulamasını tamamlamak zorunda. Bu uygulama, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için geçerli oldu.

İnternet üzerinden faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edildi ve platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ile yetki doğrulamalarının yapılması şart koşuldu. Yetki doğrulaması sayesinde, ilanlar yalnızca taşınmaz veya taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ya da taşınmaz sahibi tarafından e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor.

DÜZENLEMEYE AYKIRI İLANLARA YAPTIRIM

Bu düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ilanları kapsıyor. Bakanlık, elektronik ortamda verilen ilanları yakından takip ediyor ve EİDS kurallarına uymayan ilanlar için gerekli idari yaptırımları uyguluyor.

Emlak ve galeri işletmeleri, idari yaptırımlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS'e entegre ilan platformlarında doğrulaması yapılmış ilanların linklerini paylaşabiliyor. Yetkilendirilmemiş ilanların paylaşılması kesinlikle önerilmiyor.

Tüketicilerin ise gerçekte var olmayan taşınmaz veya taşıtların pazarlanmasına, yetkisiz kişilerce yapılan ilanlara ve kapora dolandırıcılığı gibi vakalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Sosyal medyada doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi büyük önem taşıyor.