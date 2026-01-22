Ticaret Bakanlığı gümrükte sahteciliğe karşı kalkan oldu!

Gümrük idaresi, hak sahibi henüz başvuruda bulunmamış olsa bile ithal veya ihraç konusu eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, eşyanın işlemlerini resen durdurabiliyor veya eşyayı alıkoyabiliyor.

Söz konusu eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulmasına yönelik talebin, Bakanlığın internet sayfasında "e-İşlemler/Uygulamalar" başlığı altında yer alan "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı" yoluyla elektronik olarak yapılması gerekiyor.