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Giriş Tarihi: 21.7.2023 10:34

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazın faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

AA
Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi’ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan üstyapı, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve belirtilen faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yatırımcıların kullanımına verilecek.

Başvuruların, belirlenen belgelerle 30 gün içinde Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Değerlendirme Komisyonunca gerçekleştirilecek değerlendirme sonucu, uygun görülen başvuru sahipleri veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla, komisyon tarafından belirlenecek tarihte açık artırma yapılacak.

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Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı
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