Ticaret Bakanlığı: Tüketiciyi yanıltan tanıtımlara 242 milyon TL ceza kesildi

TÜKETİCİLERE "SATICI HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİ İNCELEYİN" TAVSİYESİ

Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere bazı önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön araştırma yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının kıyaslanması da tavsiye ediliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternetten alışverişlerde, sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.