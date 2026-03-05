Ticaret Bakanlığı’ndan 1,2 milyar TL’lik uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo "esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR takibe alındı.

Şüpheli araç, X-Ray taramasından geçirildi. Taramada belirlenen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı detaylı aramada, aracın yasal yükünün içine gizlenmiş halde 1 ton 413 kilogram esrar ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 271 milyon TL olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik mücadelesinin 2026 yılında da aralıksız devam ettiği vurgulandı.