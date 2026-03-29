Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yalanlama: "İsrail ile ticaret sıfırdır"

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BU ASİL VE KARARLI DURUŞUNDAN GURUR DUYABİLİRLER"

Bu rakamların Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri ile sabit olduğu belirtilerek, "Diğer taraftan, Filistin toprakları ile yapılan ve ayda 50-60 milyon dolar civarındaki ticaret de Filistin'in limanı, gümrüğü olmadığı için İsrail'in iki limanı üzerinden yapılabilmektedir. Bu gerçeği CHP'li milletvekilleri de bilmektedirler. Filistin'e yapılması zorunlu düşük rakamlı ihracatı da İsrail'e yapılıyor diye iftira atarak, Filistin'in can damarını kesmeye çalışma çabası içindedirler. Türkiye, İsrail'e ekonomik baskılar yaparak dünya ile birlikte Gazze'de ateşkesi sağlamak için 7 Ekim 2023'ten önce, aylık ortalama 600-700 milyon dolar ihracat yaptığı İsrail'e ihracatından 2 yıldır feragat etmiştir. Başka bir deyişle, bu iki yıllık dönemde toplam 13-14 milyar doları aşkın ihracattan Filistin davasını ve mazlum Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için feragat etmiştir. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında, Türkiye devleti, hükümeti ve milleti olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. İsrail'e ekonomik ve ticaret ambargosu uygulayan yegane öncü ülke olmuştur. Türkiye, Gazze'ye, Gazze halkına, Batı Şeria'ya en çok yardım gönderen, tıbbi yardım sağlayan ülke olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin ve hükümetimizin bu ilkeli duruşu, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam dünyasından, hatta vicdanlı diğer milletlerden takdir görmüştür ve görmektedir. CHP'li bazı milletvekilleri de, bu utanılacak iddialarına ve iftiralarına sarılmak yerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu asil ve kararlı duruşundan gurur duyabilirler" denildi.