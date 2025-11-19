Ticaret Bakanlığı’ndan e-ihracatçılara rehber desteği: 25 ülkelik güncel kılavuz yayında

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı, 21. yüzyılın teknolojik dönüşümü ve küresel ticaretin hızla gelişen dinamikleri doğrultusunda, Türk markalarının sınır ötesi pazarlarda daha güçlü konumlanmasını sağlayacak e-ihracat faaliyetlerini desteklemeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımızın "Uzak Ülkeler Stratejisi" odağında hazırlanan ve önceki yıllarda ihracatçılarımıza sunulan "Potansiyel E-İhracat Pazarları" raporu genişletilerek, 25 ülkeye ilişkin detaylı bilgileri içeren "E-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi" güncellenmiştir.

E-İHRACAT PAZARLARINA İLİŞKİN EN KAPSAMLI KAYNAKLARDAN BİRİ

Rehberin "E-İhracat Pazarları" başlıklı birinci bölümünde; ülkelerin e-ticarete yönelik düzenlemeleri, pazaryerleri, hızlı kargo firmaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kritik bilgilere yer verilmektedir. Bu yılki güncellemede ayrıca ülkelerin sınır ötesi ithalat paydaşları da detaylı biçimde ele alınmıştır.

Bu sayede ihracatçılarımız, söz konusu pazarlara girişte dikkate alınması gereken tüm teknik ve sektörel bilgilere ulaşarak, kendi e-ihracat stratejilerini daha etkin şekilde oluşturabileceklerdir.

REHBERDE, GÜMRÜK MEVZUATI VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÜLKE BAZLI İNCELEMELER YER ALMAKTA

Rehberin "Ülke Gümrük Uygulamaları" başlıklı ikinci bölümünde ise, ilgili ülkelerin gümrükleme süreçleri, dış ticaret mevzuatına ilişkin prosedürler ve uygulamalara yönelik detaylı analizler yer almaktadır.

Bu kapsamlı içerik sayesinde ihracatçılarımız, hedef pazarlardaki mevzuata uyum sürecini hızlandırabilmekte ve dış ticaret faaliyetlerini daha güvenli ve öngörülebilir bir yapıda planlayabilmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI OLARAK, İHRACATÇILARIMIZA TEK KAYNAKTAN BÜTÜNCÜL BİLGİ ULAŞIMI İMKANI SAĞLIYORUZ

Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanan rehber ile ihracatçılarımızın, potansiyel arz eden pazarlara yönelik yol haritalarını hazırlarken ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye tek bir kaynaktan ulaşmaları amaçlanmıştır. Rehbere ulaşmak isteyen firmalar için karekod uygulaması da devreye alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; e-ihracat alanında yeni fırsatların oluşturulması, Türk firmalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, Türk ürünlerinin marka bilinirliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ihracatın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz.

İhracatçılarımız ilgili rapora, https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligi-25-ulkeye-ozel-e-ihracat-pazarlari-ve-ulke-gumruk-uygulamalari-rehberini-yeniledi adresinden ulaşabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."