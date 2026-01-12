Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası
Giriş Tarihi: 12.01.2026 08:39 Son Güncelleme: 12.01.2026 08:58

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde 577 bin 771 firma ile 41 milyon 265 bin 285 ürün denetlenmiş, fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalar için toplamda 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası uygulandı.

DHA
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyata 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde 577 bin 771 firma ile 41 milyon 265 bin 285 ürün denetlenmiş, fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalar için toplamda 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz