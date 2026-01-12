Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyata 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde 577 bin 771 firma ile 41 milyon 265 bin 285 ürün denetlenmiş, fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalar için toplamda 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
