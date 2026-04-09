Ticaret Bakanlığı’ndan ithalatta yeni gözetim kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GÖZETİM ŞARTLARI BELİRLENDİ
Yeni tebliğle birlikte, çeşitli sektörlerde kullanılan bazı valflerin ithalatında ileriye dönük gözetim uygulamasının usul ve esasları netleştirildi.
Düzenlemeye göre, söz konusu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 5 dolar ile 30 dolar arasında olacak şekilde gözetim uygulanacak.
GÖZETİM BELGESİ ZORUNLULUĞU
Tebliğ kapsamındaki valflerin ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile gerçekleştirilebilecek.
İSTİSNA: AEROSOL VALFLERİ
Öte yandan, aerosol sprey üretiminde kullanılan püskürtme mekanizmaları niteliğindeki valfler bu düzenlemenin dışında bırakıldı.
Bu ürünlerin ithalatında tebliğ hükümleri uygulanmayacak.