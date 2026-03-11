Ticaret Bakanlığı’ndan kaçak tütün operasyonu

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Ticaret Bakanlığı, yasa dışı, haksız ve kaçak ticaretin önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, tütün, tütün mamulü, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine başta olmak üzere birçok kaçak eşyaya el konuluyor.

Vatandaşların ve özellikle gençlerin tütün ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı maddelerden korunması, yasa dışı ticaretin yerli ve milli üretime zarar vermesini veya rekabet şartlarını bozmasını engellemek amacıyla yapılan bu çalışmalarda önemli miktarlarda ve değerde kaçak eşya ele geçiriliyor.

Bu doğrultuda Bakanlığa bağlı ekipler, geçen yıl araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürün grubunda toplam 98,5 milyar liralık kaçak eşyaya geçit vermedi.

ŞUBATTA 9,3 MİLYAR LİRALIK KAÇAK EŞYAYA EL KONULDU

Bakanlık verilerine göre bu yılın 2 ayında yaklaşık 17 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Ocakta bu eşyaların değeri 7,7 milyar lira, şubatta 9,3 milyar lira olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde özellikle tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 28,2 milyon liralık 667 bin 579 paket ürün ele geçirildi.